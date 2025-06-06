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«Невероятно, как мы проиграли». Паскуаль — о пятом матче с ЦСКА в финальной серии ЕЛ

«Невероятно, как мы проиграли». Паскуаль — о пятом матче с ЦСКА в финальной серии ЕЛ
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о поражении своих подопечных в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025 со счётом 84:89.

Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 89
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 24, Швед - 17, Фрейзер - 16, Хантер - 10, Уайт - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 4, Пойтресс - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Земский
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 14, Аврамович - 13, Жан-Шарль - 11, Джекири - 8, Антонов - 8, Астапкович - 5, М'Бай - 4, Ухов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Прежде всего, я хотел бы поздравить ЦСКА с этой победой. Во-вторых, ещё раз большое спасибо всем болельщикам за то, что были сегодня с нами. В этой игре мы вели в счёте на протяжении 33 минут, всё делали правильно — хорошо играли в защите, в нападении, контролировали подборы, потери — все аспекты игры.

И мы потеряли всё преимущество за 2,5-3 минуты. Сложно прокомментировать этот отрезок. Мы смазали два открытых броска, потом были потери — это стало проблемой, как и игра на подборах, впервые в этой серии. В одном из эпизодов было проиграно три подбора. Это невероятно, как мы сегодня уступили этот матч. Честно говоря, это просто невероятно.

Можно сказать, что мы выглядели подуставшими, тут мы расплачиваемся за семиматчевую серию с «Локомотивом-Кубань». Накопились некоторые травмы. Ничего не поделать, иногда бывают такие моменты, когда у тренеров просто не находится слов, чтобы объяснить, что произошло.

Георгий Жбанов травмирован, сделал всё возможное, чтобы принести нам сегодня ощутимую пользу. Он попытался играть, бегал с болевыми ощущениями, это касается не только Георгия, но и ещё некоторых игроков, не было Сергея Карасёва. Это реальность — и это не может быть оправданием в данной ситуации, ведь это спорт. Здесь вопрос всегда только в том, победишь ты или проиграешь в итоге», — сказал Паскуаль на пресс-конференции.

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