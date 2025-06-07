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Тренер «Зенита» Паскуаль ответил, вернётся ли Карасёв в финальной серии с ЦСКА

Тренер «Зенита» Паскуаль ответил, вернётся ли Карасёв в финальной серии с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о самочувствии 31-летнего Сергея Карасёва после пятого матча с ЦСКА (84:89).

Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 89
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 24, Швед - 17, Фрейзер - 16, Хантер - 10, Уайт - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 4, Пойтресс - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Земский
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 14, Аврамович - 13, Жан-Шарль - 11, Джекири - 8, Антонов - 8, Астапкович - 5, М'Бай - 4, Ухов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Что касается Сергея Карасёва, очень сложно говорить о том, вернётся он или нет. Вероятнее всего, что нет. Это очень важный игрок для нас, вы это видели на протяжении всего сезона, иногда он был игроком стартовой пятёрки, иногда выходил со скамейки, но в любом случае всегда приносил огромную пользу.

Он очень сильно помогает нам в ротации, здорово контролирует подборы, может помогать в защите. Нам очень-очень сильно его не хватает. Сегодня чуть восстановились двое из тех, что были травмированы в четвёртом матче серии. Нет времени и нет желания оправдываться, такова реальность. Сейчас ситуация такова, что у нас три травмированных игрока по ходу плей-офф», — сказал Паскуаль на пресс-конференции.

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