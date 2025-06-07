Тренер «Зенита» Паскуаль ответил, вернётся ли Карасёв в финальной серии с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о самочувствии 31-летнего Сергея Карасёва после пятого матча с ЦСКА (84:89).

«Что касается Сергея Карасёва, очень сложно говорить о том, вернётся он или нет. Вероятнее всего, что нет. Это очень важный игрок для нас, вы это видели на протяжении всего сезона, иногда он был игроком стартовой пятёрки, иногда выходил со скамейки, но в любом случае всегда приносил огромную пользу.

Он очень сильно помогает нам в ротации, здорово контролирует подборы, может помогать в защите. Нам очень-очень сильно его не хватает. Сегодня чуть восстановились двое из тех, что были травмированы в четвёртом матче серии. Нет времени и нет желания оправдываться, такова реальность. Сейчас ситуация такова, что у нас три травмированных игрока по ходу плей-офф», — сказал Паскуаль на пресс-конференции.