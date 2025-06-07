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Команда WNBA «Миннесота» поприветствовала Клюндикову в своём составе

Команда WNBA «Миннесота» поприветствовала Клюндикову в своём составе
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Команда женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Миннесота Линкс» поприветствовала 26-летнюю российскую спортсменку Марию Клюндикову (Вадееву) в своём составе.

«Добро пожаловать в Миннесоту, Мария!» — написала пресс-служба команды в социальной сети Х (ранее Twitter).

Мария выступает на позиции центровой.

Напомним, ранее Клюндикова была отчислена из состава «Лос-Анджелес Спаркс». Примечательно, что Мария так и не провела ни одной игры за «Спаркс» в рамках текущей предсезонной подготовки WNBA. В 2025 году баскетболистка в составе самой титулованной команды России УГМК стала чемпионкой страны.

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