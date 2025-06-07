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«То, что все хотят видеть в финале». Звезда ЦСКА Тримбл — о пятом матче с «Зенитом»

«То, что все хотят видеть в финале». Звезда ЦСКА Тримбл — о пятом матче с «Зенитом»
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30-летний американский профессиональный баскетболист Мело Тримбл, играющий на позиции разыгрывающего защитника за московский ЦСКА, высказался о победе в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 с «Зенитом» (89:84).

Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 89
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 24, Швед - 17, Фрейзер - 16, Хантер - 10, Уайт - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 4, Пойтресс - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Земский
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 14, Аврамович - 13, Жан-Шарль - 11, Джекири - 8, Антонов - 8, Астапкович - 5, М'Бай - 4, Ухов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Сейчас была игра, которую все хотят видеть в финалах. Я по-настоящему горд за команду, за то, как она прошла через все сложности. Мы показали, что хотим выиграть больше. Работа не закончена, нам нужно позаботиться о результате в Москве. Отыграться с «-13» было впечатляюще. Но мы бывали в таких ситуациях, например, в серии с УНИКСом», — сказал Тримбл на пресс-конференции.

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