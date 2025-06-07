«То, что все хотят видеть в финале». Звезда ЦСКА Тримбл — о пятом матче с «Зенитом»

30-летний американский профессиональный баскетболист Мело Тримбл, играющий на позиции разыгрывающего защитника за московский ЦСКА, высказался о победе в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 с «Зенитом» (89:84).

«Сейчас была игра, которую все хотят видеть в финалах. Я по-настоящему горд за команду, за то, как она прошла через все сложности. Мы показали, что хотим выиграть больше. Работа не закончена, нам нужно позаботиться о результате в Москве. Отыграться с «-13» было впечатляюще. Но мы бывали в таких ситуациях, например, в серии с УНИКСом», — сказал Тримбл на пресс-конференции.