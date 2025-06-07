Результаты финальной серии плей-офф Единой лиги 6 июня

В пятницу, 6 июня, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В рамках пятого матча финальной серии сезона-2024/2025 в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена» встречались местный Зенит и действующий чемпион турнира ЦСКА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты финального матча плей-офф Единой лиги 6 июня:

«Зенит» — ЦСКА — 84:89.

После пяти встреч счёт в серии в пользу армейцев — 3-2. Золотые медали завоюет команда, которая одержит четыре победы в серии. Следующий матч между этими командами пройдёт 9 июня в Москве. Его начало — в 19:30 мск. Эта игра может стать последней в случае победы ЦСКА.