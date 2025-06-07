Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты финальной серии плей-офф Единой лиги 6 июня

Результаты финальной серии плей-офф Единой лиги 6 июня
Комментарии

В пятницу, 6 июня, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день. В рамках пятого матча финальной серии сезона-2024/2025 в Санкт-Петербурге на стадионе «Арена» встречались местный Зенит и действующий чемпион турнира ЦСКА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты финального матча плей-офф Единой лиги 6 июня:

«Зенит» — ЦСКА — 84:89.

Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 89
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 24, Швед - 17, Фрейзер - 16, Хантер - 10, Уайт - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 4, Пойтресс - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Земский
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 14, Аврамович - 13, Жан-Шарль - 11, Джекири - 8, Антонов - 8, Астапкович - 5, М'Бай - 4, Ухов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

После пяти встреч счёт в серии в пользу армейцев — 3-2. Золотые медали завоюет команда, которая одержит четыре победы в серии. Следующий матч между этими командами пройдёт 9 июня в Москве. Его начало — в 19:30 мск. Эта игра может стать последней в случае победы ЦСКА.

Материалы по теме
Новый рекорд, камбэк и баскетбол на грани. ЦСКА и «Зенит» показали, что такое финал!
Новый рекорд, камбэк и баскетбол на грани. ЦСКА и «Зенит» показали, что такое финал!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android