Инсайдер обозначил намерения Кевина Дюранта в отношении «Сан-Антонио»

Североамериканский журналист и клубный инсайдер «Финикс Санз» Джон Гамбадоро в эфире Arizona Sports поделился информацией о возможном будущем лёгкого форварда и лидера «Финикса» Кевина Дюранта.

По данным журналиста, Дюрант в беседе с доверенным лицом допустил вероятность своего перехода в «Сан-Антонио Спёрс» в рамках обмена.

В прошедшем регулярном чемпионате 36-летний баскетболист провёл 62 матча, набирая в среднем 26,6 очка, шесть подборов и 4,2 передачи за игру. Однако «Санз» не смогли пробиться в плей-офф, одержав 36 побед при 46 поражениях.

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