Озвучено мнение инсайдеров о будущем Янниса Адетокунбо в «Милуоки»

Большинство инсайдеров НБА считают, что тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо продолжит выступать за свой нынешний клуб. Об этом сообщает RealGM.

В мае греческий баскетболист провёл встречу с руководством «Милуоки», на которой стороны обсудили его будущее в команде. По предварительным данным, 30-летний Адетокунбо решил остаться в «Бакс» и не стал требовать обмена.

Напомним, Яннис выиграл чемпионат североамериканской лиги с «Милуоки» в 2021 году. Однако в нынешнем плей-офф «Бакс» уступили «Индиане Пэйсерс» в первом раунде со счётом 1-4.

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