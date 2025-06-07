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Тайриз Халибёртон вышел в лидеры гонки за MVP финала НБА — 2025 после первой игры

Тайриз Халибёртон вышел в лидеры гонки за MVP финала НБА — 2025 после первой игры
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон возглавил список претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) финальной серии плей-офф НБА после первой игры с «Оклахома-Сити Тандер», завершившейся победой «Индианы» со счётом 110:110. Таким образом, «Пэйсерс» повели в серии 1-0.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон

Официальный сайт североамериканской лиги по итогам матча опубликовал рейтинг кандидатов на награду MVP, в котором лидирует как раз Халибёртон. В первую пятёрку также вошли Шей Гилджес-Александер («Оклахома»), Паскаль Сиакам («Индиана»), Лугенц Дорт («Оклахома») и Эндрю Нембард («Индиана»).

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