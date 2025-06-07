Тайриз Халибёртон вышел в лидеры гонки за MVP финала НБА — 2025 после первой игры

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон возглавил список претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) финальной серии плей-офф НБА после первой игры с «Оклахома-Сити Тандер», завершившейся победой «Индианы» со счётом 110:110. Таким образом, «Пэйсерс» повели в серии 1-0.

Официальный сайт североамериканской лиги по итогам матча опубликовал рейтинг кандидатов на награду MVP, в котором лидирует как раз Халибёртон. В первую пятёрку также вошли Шей Гилджес-Александер («Оклахома»), Паскаль Сиакам («Индиана»), Лугенц Дорт («Оклахома») и Эндрю Нембард («Индиана»).

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