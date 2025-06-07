Первый матч финала НБА «Оклахома» — «Индиана» показал рекордно низкие рейтинги за 37 лет

Североамериканский аналитический портал Sports Media Watch оценил рейтинги после первого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс», который завершился победой «Индианы» со счётом 111:110 (1-0).

«Первый матч финальной серии НБА между «Пэйсерс» и «Тандер», показанный на канале ABC, собрал в среднем рейтинг 4,7 и 8,91 миллиона зрителей. Это самый низкий рейтинг и наименьшая аудитория для первой игры финала в эпоху измерений Nielsen (с 1988 года), за исключением двух финалов, пострадавших от пандемии: серии «Бакс» — «Санз» в июле 2021 года (рейтинг 4,5; 8,70 млн) и матча «Хит» — «Лейкерс» в «пузыре» в сентябре 2020 года (рейтинг 4,1; 7,69 млн).

Победа «Индианы» в концовке, пик которой пришёлся на финальные минуты (11,07 миллиона зрителей), стала наименее просматриваемой игрой финалов с 2021 года и вошла в десятку наименее популярных игр за всё время измерений Nielsen.

Сравнительно с прошлым годом, когда встречались «Маверикс» и «Селтикс», рейтинг снизился на 18%, а общая аудитория — на 19% (тогда показатели составляли 5,7 и 10,99 млн соответственно). Падение могло быть ещё заметнее, если бы не эффект впечатляющего камбэка «Пэйсерс»: до 22:45 по восточному времени аудитория отставала от прошлогодней на 23% (с 11,2 до 8,6 миллиона), но затем за последние минуты матча выросла на 15% по сравнению с концовкой прошлогодней разгромной победы «Бостона» (с 9,0 до 10,4 миллиона)», — сказано в статье.