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«Всё кончено». Чемпион НБА сообщил о борьбе с депрессией после ухода из баскетбола

«Всё кончено». Чемпион НБА сообщил о борьбе с депрессией после ухода из баскетбола
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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Шейн Баттье высказался по поводу своего ментального здоровья после завершения профессиональной карьеры баскетболиста в 2014 году.

«Не было для меня ничего хуже, чем оказаться на скамейке в решающие моменты игры. Это составляло мою суть, мою личность. Меня это ранило до глубины души. Именно тогда я понял, что для меня всё кончено. Мне было стыдно, и я внутренне сдался. Когда я завершил карьеру, я стал очень циничен.

Мне было невероятно грустно, но вместе с этим я смотрел на всё с горечью. Я отстранился от людей, закрылся. Думаю, я боролся с депрессией, хотя тогда не понимал, что это такое, — раньше я никогда не испытывал подобных чувств. Я ощущал полную оторванность, одиночество, мне казалось, что никто не в состоянии понять, через что я прохожу.

Я отталкивал от себя всех — жену, детей. Я стал неприятным человеком. Я не делал ничего разрушительного, не начал пить или что-то подобное, но я был эмоционально недоступен, замкнут. Мне было больно, я злился. Я переживал целую гамму чувств, которых никогда не связывал с баскетболом», — рассказал Баттье в подкасте Pablo Torre Finds Out.

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