«Не бывает такого!» Шакил О'Нил подверг сомнению заявление Чемберлена о 20 000 женщин

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил прокомментировал заявление легендарного центрового Уилта Чемберлена о том, что тот, по его словам, за свою жизнь переспал с 20 000 женщин.

«Нет, это вообще нереально. Во-первых, у него даже мобильника не было, так как, чёрт побери, он умудрялся встречать по 20 женщин в день, он что, просто так к ним приходил? Если бы он сказал, ну, типа, семь тысяч — ладно, я вот, например, зафиксировал 19 400, но он сразу с ходу — 20 тысяч, да брось ты это нелепо! Нет, не было такого, никто не может по семь раз в день, да ну нафиг, иди ты со своими сказками!

Я даже как-то сел и посчитал — тысяча женщин в год, 20 лет подряд, он что, совсем с ума сошёл? Да кто вообще знает 20 тысяч людей? Никто, вообще никто! Я вот, наверное, знаю от силы 200 человек, ну ещё может 700 так, знакомых в лицо. Нет такого сумасшедшего, кто бы по тысяче женщин в год, 20 лет подряд, да брось ты, не бывает такого!» — заявил О'Нил в рамках собственного подкаста.