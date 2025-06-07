«Положить ему конец». Игравший с Джорданом экс-игрок НБА призвал Маска разоблачить Трампа

Бывший бигмен Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Итан Томас обратился к миллиардеру Илону Маску после его публичного конфликта с действующим президентом Соединённых Штатов Америки (США) Дональдом Трампом.

«Уважаемый Илон Маск! Ваш конфликт с Трампом вызывает немалый интерес у публики. Всем давно известно, что имя Трампа фигурирует в материалах по делу Эпштейна, и именно поэтому они до сих пор не были обнародованы, а также что именно вы способствовали его переизбранию. Теперь вам стоит рассказать, каким образом вы повлияли на результаты выборов в его пользу. Это могло бы положить конец Трампу», — написал Томас на своей страничке в социальной сети X.

Конфликт между Трампом и Маском разгорелся после того, как Маск публично раскритиковал республиканский законопроект о налогах и заявил о важности своей поддержки на выборах 2024 года. В ответ Трамп пригрозил расторгнуть контракты с компаниями Маска и лишить их федеральных субсидий. В свою очередь, Маск напомнил о связях Трампа с Джеффри Эпштейном, что сделало их противостояние не только публичным, но и личным.

Отметим также, что Томас провёл в НБА девять сезонов и на раннем этапе своей карьеры успел поиграть вместе с легендарным Майклом Джорданом в команде «Вашингтон Уизардс». После сезона-2010/2011 Томас завершил карьеру профессионального баскетболиста. Помимо «Вашингтона», Итан также играл за «Оклахома-Сити Тандер» и «Атланту Хоукс».