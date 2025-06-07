Ричардсон: до сих пор виню себя, ведь кто бы мог подумать, что Коби Брайант промахнётся

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Ричардсон вспомнил пятый матч плей-офф серии 2010 года между «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4). В частности, он, выступая тогда за «Финикс», отметил знаковый эпизод, в результате которого «Санз» уступили из-за победного броска соперника с финальной сиреной.

«Я до сих пор виню себя, ведь кто бы мог подумать, что Коби Брайант промахнётся, бросая решающий мяч? Я стоял и был уверен, что мяч хотя бы заденет кольцо… но он пролетел мимо и прямо попал к Метте Уорлд-Пису, которого я должен был держать.

Видео можно посмотреть на канале BBALLBREAKDOWN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Меня это до сих пор грызёт — это был наш шанс. Именно тогда я понял, что для меня Коби — наверное, второй величайший игрок современности. В том шестом матче он делал то, на что мы были не способны. В Коби была какая-то невероятная жажда победы. Каждый год он возвращался на площадку с чем-то новым в своей игре», — рассказал Ричардсон в подкасте Пола Джорджа.