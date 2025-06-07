Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ричардсон: до сих пор виню себя, ведь кто бы мог подумать, что Коби Брайант промахнётся

Ричардсон: до сих пор виню себя, ведь кто бы мог подумать, что Коби Брайант промахнётся
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Ричардсон вспомнил пятый матч плей-офф серии 2010 года между «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4). В частности, он, выступая тогда за «Финикс», отметил знаковый эпизод, в результате которого «Санз» уступили из-за победного броска соперника с финальной сиреной.

«Я до сих пор виню себя, ведь кто бы мог подумать, что Коби Брайант промахнётся, бросая решающий мяч? Я стоял и был уверен, что мяч хотя бы заденет кольцо… но он пролетел мимо и прямо попал к Метте Уорлд-Пису, которого я должен был держать.

Видео можно посмотреть на канале BBALLBREAKDOWN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Меня это до сих пор грызёт — это был наш шанс. Именно тогда я понял, что для меня Коби — наверное, второй величайший игрок современности. В том шестом матче он делал то, на что мы были не способны. В Коби была какая-то невероятная жажда победы. Каждый год он возвращался на площадку с чем-то новым в своей игре», — рассказал Ричардсон в подкасте Пола Джорджа.

Сейчас читают:
Дочь Коби повзрослела. Только посмотрите на поступок этой красотки на выпускном!
Дочь Коби повзрослела. Только посмотрите на поступок этой красотки на выпускном!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android