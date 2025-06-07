В НБА назвали ключевые условия для запуска европейской лиги

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал планы НБА по созданию европейской лиги. Сильвер также отметил, что реализация европейского проекта может занять несколько лет.

«Я бы выразился так: до запуска проекта речь идёт скорее о годах, а не о месяцах — потребуется как минимум несколько лет. Это масштабное начинание.

Важно, чтобы на каждом этапе мы действовали в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами: существующей лигой, её клубами, европейскими игроками, а также медиа и маркетинговыми партнёрами. Впереди предстоит проделать значительный объём работы», — цитирует Сильвера ESPN US.