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В НБА назвали ключевые условия для запуска европейской лиги

В НБА назвали ключевые условия для запуска европейской лиги
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер прокомментировал планы НБА по созданию европейской лиги. Сильвер также отметил, что реализация европейского проекта может занять несколько лет.

«Я бы выразился так: до запуска проекта речь идёт скорее о годах, а не о месяцах — потребуется как минимум несколько лет. Это масштабное начинание.

Важно, чтобы на каждом этапе мы действовали в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами: существующей лигой, её клубами, европейскими игроками, а также медиа и маркетинговыми партнёрами. Впереди предстоит проделать значительный объём работы», — цитирует Сильвера ESPN US.

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