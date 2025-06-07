«Могли сломать тебя». Шакил О'Нил признался, какой период в НБА был для него труднее всего

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил поделился мнением о периодах в истории НБА, в которые ему довелось выступать, и назвал самый трудный из них.

«Это довольно некорректный вопрос, потому что, по сути, никто никогда не играл против меня один на один честно. Но, если отвечать на него, самым сложным для меня был период 2000-х, когда появились так называемые «правила против Шака»: разрешили защищаться как спереди, так и сзади — тогда стало действительно тяжело.

Обычно защитников учат в школе просто отдавать пас под кольцо, но, когда перед тобой стоит игрок, мне часто даже не удавалось получить мяч. Именно поэтому я старался первым убегать в быстрые отрывы. Когда я только пришёл в лигу, было непросто — это был закат эпохи «плохих парней»: «Никс» могли буквально сломать тебя, «Детройт» — тоже. В каждой команде были серьёзные центровые. Я недавно вспоминал, как Рик Смитс из «Индианы» частенько заставлял меня чувствовать себя неловко — я ничего не мог с ним поделать. Потом, когда он ушёл, был Брайант Ривз, и так далее. Со временем я справился почти со всеми, и только Хаким Оладжьювон остался последним, кто доставил мне настоящие проблемы.

Потом я ему отплатил, но он уже был в возрасте — это не считается. Я выбил Робинсона, выбил Юинга, выбил Оладжьювона. В итоге остался практически один; конкурентов почти не осталось, особенно на Западе… Так что, если коротко, самым трудным для меня было как раз окончание 1990-х и начало 2000-х, когда изменили правила защиты», — рассказал О'Нил в рамках собственного подкаста.