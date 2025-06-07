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Эксперт объяснил, почему Тайриз Халибёртон не суперзвезда

Эксперт объяснил, почему Тайриз Халибёртон не суперзвезда
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит рассказал, почему не считает разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона суперзвездой НБА, даже несмотря на выход в финал НБА.

«Мы знаем, что он делает. Мы знаем, что он может сделать в решающие моменты. Я говорю вам, что смотрел все 48 минут… Когда я сужу и думаю о суперзвезде, я думаю о том, что он должен нести определённую ношу, которую другим нести не нужно. Он восходящая звезда и явно не пустышка», — сказал Смит в эфире программы First Take.

Напомним, «Индиана» в первом матче финала НБА 2025 года обыграла «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 111:110. Халибёртон реализовал победный бросок во встрече.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
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