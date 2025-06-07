Эксперт объяснил, почему Тайриз Халибёртон не суперзвезда

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит рассказал, почему не считает разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона суперзвездой НБА, даже несмотря на выход в финал НБА.

«Мы знаем, что он делает. Мы знаем, что он может сделать в решающие моменты. Я говорю вам, что смотрел все 48 минут… Когда я сужу и думаю о суперзвезде, я думаю о том, что он должен нести определённую ношу, которую другим нести не нужно. Он восходящая звезда и явно не пустышка», — сказал Смит в эфире программы First Take.

Напомним, «Индиана» в первом матче финала НБА 2025 года обыграла «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 111:110. Халибёртон реализовал победный бросок во встрече.