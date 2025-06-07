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Андрей Воронцевич высказался о поражении «Зенита» от ЦСКА в пятом матче финала Единой лиги

Андрей Воронцевич высказался о поражении «Зенита» от ЦСКА в пятом матче финала Единой лиги
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Воронцевич дал комментарий по итогам пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА, где его команда уступила со счётом 84:89.

Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 89
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 24, Швед - 17, Фрейзер - 16, Хантер - 10, Уайт - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 4, Пойтресс - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Земский
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 14, Аврамович - 13, Жан-Шарль - 11, Джекири - 8, Антонов - 8, Астапкович - 5, М'Бай - 4, Ухов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Могу про себя сказать, что дома, с такими трибунами, всегда играть хорошо. Ещё раз скажу большие слова благодарности нашим болельщикам. Сегодня, насколько я понимаю, снова был солд-аут. И все болели, кричали, топали, свистели — так что болельщикам нашим низкий поклон за то, что они нас поддерживают», — приводит слова Воронцевича пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит».

Напомним, шестой матч финальной серии между этими командами состоится 9 июня в Москве. Начало матча в 19:30 мск.

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