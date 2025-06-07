Андрей Воронцевич высказался о поражении «Зенита» от ЦСКА в пятом матче финала Единой лиги

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Воронцевич дал комментарий по итогам пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА, где его команда уступила со счётом 84:89.

«Могу про себя сказать, что дома, с такими трибунами, всегда играть хорошо. Ещё раз скажу большие слова благодарности нашим болельщикам. Сегодня, насколько я понимаю, снова был солд-аут. И все болели, кричали, топали, свистели — так что болельщикам нашим низкий поклон за то, что они нас поддерживают», — приводит слова Воронцевича пресс-служба баскетбольного клуба «Зенит».

Напомним, шестой матч финальной серии между этими командами состоится 9 июня в Москве. Начало матча в 19:30 мск.