Шакил О'Нил заявил, что Джейсон Тейтум недостоин попадания в Зал славы

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил заявил, что форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум на данный момент недостоин попадания в Зал славы.

«Что? У Тейтума достижения, тянущие на Зал славы? Ты когда-нибудь смотрел фильм «13 друзей Оушена»? Я собираюсь пробраться в Зал славы и забрать все свои вещи. Мать честная, просто каких людей туда сейчас добавляют.

Айзея Томас однажды сказал это лучше всех. Он обозначил, что есть два Зала славы. Есть Зал славы плохих парней и Зал славы баскетбола. Так в каком Зале славы он?» — сказал Шакил на YouTube-канале The Big Podcast with Shaq.