MVP 2025 года Гилджес-Александер повторил достижение легенд после первой игры финала НБА

26-летний канадский игрок Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), после первого матча финальной серии сезона-2024/2025 (110:111) повторил достижение легендарных представителей лиги.

Гилджес-Александер набрал 38 очков и, таким образом, провёл свой 12-й матч на стадии плей-офф, в котором он записал на свой счёт 30+ очков, присоединившись к таким игрокам, как Аллен Айверсон, Элджин Бэйлор, Яннис Адетокунбо, Хаким Оладжьювон, Джерри Уэст, Кавай Леонард, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Майкл Джордан и Шакил О'Нил.

Второй матч финальной серии состоится в ночь на 9 июня.