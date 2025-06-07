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MVP 2025 года Гилджес-Александер повторил достижение легенд после первой игры финала НБА

MVP 2025 года Гилджес-Александер повторил достижение легенд после первой игры финала НБА
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26-летний канадский игрок Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), после первого матча финальной серии сезона-2024/2025 (110:111) повторил достижение легендарных представителей лиги.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон

Гилджес-Александер набрал 38 очков и, таким образом, провёл свой 12-й матч на стадии плей-офф, в котором он записал на свой счёт 30+ очков, присоединившись к таким игрокам, как Аллен Айверсон, Элджин Бэйлор, Яннис Адетокунбо, Хаким Оладжьювон, Джерри Уэст, Кавай Леонард, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Майкл Джордан и Шакил О'Нил.

Второй матч финальной серии состоится в ночь на 9 июня.

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