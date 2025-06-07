Озвучен возможный сценарий, при котором Дюрант окажется в «Миннесоте»

В Сети ходят слухи о том, что форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта в это межсезонье обменяют в другой клуб. Появился возможный сценарий того, как суперзвезда НБА окажется в «Миннесоте Тимбервулвз».
По мнению Fadeaway World, «Миннесота» может получить Дюранта в четырёхсторонней сделке между самими «волками», «Финиксом», «Орландо» и «Бруклином».
«Тимбервулвз» получат Дюранта.
«Санз» — Джулиуса Рэндла, Майка Конли, Гогу Битадзе, Терренса Шеннона и 25-й выбор «Орландо» на драфте НБА 2025 года.
«Мэджик» — Донте Дивинченцо.
«Нетс» — Гэри Харриса и 46-й выбор «Орландо» на драфте НБА.
Напомним, «Финикс» с Дюрантом в составе не сумел пробиться в плей-офф в этом сезоне НБА.