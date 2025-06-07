Керем Кантер покинет «Автодор» по истечении контракта

30-летний турецкий центровой саратовского «Автодора» Керем Кантер покинет клуб летом 2025 года по истечении своего контракта и продолжит свою карьеру в сеульском «Самсунг Тандерс», выступающем в чемпионате Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Напомним, в сезоне-2024/2025 Кантер в среднем набирал 12,9 очка и делал 6,1 подбора за 22 с половиной минуты на площадке в 37 матчах Единой лиги ВТБ. Также стоит отметить, что в январе и марте Керем был признан лучшим игроком команды.

По итогам сезона «Автодор» занял шестое место. В четвертьфинальной стадии плей-офф Единой лиги саратовцы уступили путёвку в полуфинал казанскому УНИКСу.