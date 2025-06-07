Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Керем Кантер покинет «Автодор» по истечении контракта

Керем Кантер покинет «Автодор» по истечении контракта
Комментарии

30-летний турецкий центровой саратовского «Автодора» Керем Кантер покинет клуб летом 2025 года по истечении своего контракта и продолжит свою карьеру в сеульском «Самсунг Тандерс», выступающем в чемпионате Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Напомним, в сезоне-2024/2025 Кантер в среднем набирал 12,9 очка и делал 6,1 подбора за 22 с половиной минуты на площадке в 37 матчах Единой лиги ВТБ. Также стоит отметить, что в январе и марте Керем был признан лучшим игроком команды.

По итогам сезона «Автодор» занял шестое место. В четвертьфинальной стадии плей-офф Единой лиги саратовцы уступили путёвку в полуфинал казанскому УНИКСу.

Материалы по теме
Новый рекорд, камбэк и баскетбол на грани. ЦСКА и «Зенит» показали, что такое финал!
Новый рекорд, камбэк и баскетбол на грани. ЦСКА и «Зенит» показали, что такое финал!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android