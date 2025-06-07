Легенда НБА О’Нил отказался включать звезду «Индианы» Халибёртона в список величайших
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Четырёхкратный чемпион НБА, член Зала славы баскетбола, а ныне известный телеведущий Шакил О’Нил ответил на вопрос, входит ли разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон в список величайших игроков в истории лиги.
— На каком месте для вас Халибёртон… в списке лучших игроков всех времён?
— Я пока не хочу относить его к этой категории, — сказал О'Нил во время шоу Рича Эйзена.
«Индиана» в первом матче финальной серии НБА 2025 года оказалась сильнее «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 111:110. Халибёртон реализовал победный бросок за 0,3 секунды до конца встречи. Тайриз набрал 14 очков, сделал 10 подборов и шесть передач.
НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
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