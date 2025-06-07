Легенда НБА О’Нил отказался включать звезду «Индианы» Халибёртона в список величайших

Четырёхкратный чемпион НБА, член Зала славы баскетбола, а ныне известный телеведущий Шакил О’Нил ответил на вопрос, входит ли разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон в список величайших игроков в истории лиги.

— На каком месте для вас Халибёртон… в списке лучших игроков всех времён?

— Я пока не хочу относить его к этой категории, — сказал О'Нил во время шоу Рича Эйзена.

«Индиана» в первом матче финальной серии НБА 2025 года оказалась сильнее «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 111:110. Халибёртон реализовал победный бросок за 0,3 секунды до конца встречи. Тайриз набрал 14 очков, сделал 10 подборов и шесть передач.