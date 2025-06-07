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Мэджик Джонсон назвал главного творца победы «Индианы» в первом матче финала НБА

Мэджик Джонсон назвал главного творца победы «Индианы» в первом матче финала НБА
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Пятикратный чемпион НБА, легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон похвалил тренера «Индианы Пэйсерс» Рика Карлайла после первого матча финальной серии североамериканской лиги с «Оклахома-Сити Тандер».

«Отдайте должное тренеру Рику Карлайлу — он внёс несколько выдающихся изменений после перерыва, особенно в четвёртой четверти!» — написал Джонсон в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, по ходу матча «Индиана» уступала с разницей в 15 очков, но в заключительной четверти переломила ход встречи, одержав победу благодаря точному броску Тайриза Хилибёртона за 0,3 секунды до финальной сирены. «Иноходцы» выиграли со счётом 111:110.

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