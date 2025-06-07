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MVP НБА Гилджес-Александер демонстрирует плохую реализацию в концовках матчей

MVP НБА Гилджес-Александер демонстрирует плохую реализацию в концовках матчей
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Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер показывает плохую реализацию по ходу нынешнего сезона НБА в концовках игр регулярного чемпионата и плей-офф.

По информации Yahoo Sports, в сезоне-2024/2025 MVP НБА не реализовал ни одного из семи бросков, когда мог сравнять счёт или вывести свою команду вперёд в последние две минуты заключительной четверти. Шесть попыток были в регулярном чемпионате, седьмая — в концовке третьего матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Денвер Наггетс».

Напомним, «Оклахома» проиграла в первом матче финала «Индиане Пэйсерс» со счётом 110:111. Гилджес-Александер набрал 38 очков, сделал пять подборов и три передачи.

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