Игрок «Бостона» вспомнил неожиданные слова тренера команды Джо Маззуллы о новичках

Форвард «Бостон Селтикс» Бэйлор Шейерман рассказал, что сказал ему главный тренер «кельтов» Джо Маззулла, когда только попал в стан тогда ещё чемпионов НБА.

«Он мне сказал: «Послушай, я не очень люблю новичков. Так что в этом году тебе придётся побороться за своё место». Я ему ответил: «Хорошо, всё в порядке».

Я старался играть как можно лучше, чтобы просто оставить свой след в игре, и мне казалось, что в последние два месяца сезона я был в хорошей форме, чтобы Джо мог позвать меня и доверить мне выполнение того, что мы пытаемся сделать», — приводит слова Шейермана Sports Illustrated.

Напомним, Шейерман был выбран на драфте 2024 года в первом раунде под общим 30-м пиком.