«Армейцы победили на жилах». Елевич — о пятом матче ЦСКА и «Зенита» в финале Единой лиги

Заслуженный тренер России Сергей Елевич дал комментарий по поводу победы московского ЦСКА над санкт-петербургским «Зенитом» в пятом матче серии финала Единой лиги.

«Прекрасная обоюдоострая игра получилась, держала в напряжении практически все сорок минут встречи. Обе команды показали классный баскетбол. ЦСКА же сегодня в этой напряжённой борьбе на жилах вырвал победу. На характере, за счёт силы воли.

Решится ли исход серии в Москве в шестом матче? Не могу так сказать. Обе команды очень хороши, здесь всё очень непредсказуемо», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА победил «Зенит» со счётом 89:84. Шестая встреча этих команд состоится 9 июня, начало в 19:30 мск.