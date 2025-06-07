«Превратились в Майкла Джордана». Лидер «Бостона» — об «Индиане» в 1-й игре финала НБА

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал победу «Индианы Пэйсерс» в первом матче финальной серии НБА над «Оклахома-Сити Тандер», сравнив игроков команды с легендарным Майклом Джорданом.

«Они [«Индиана»] хорошо бросали мяч. Некоторые из этих парней превратились, чёрт побери, в Майкла Джордана или кого-то в этом роде. Мы думали: «А что вообще происходит?» Мы просто не могли понять», — сказал Джейлен Браун в видео на странице журналиста Иана Инанджело в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, «Индиана» обыграла «Оклахому» со счётом 111:110. «Иноходцы» по ходу матча отставали на 15 очков, но в итоге сумели одержать победу. Вторая игра финала НБА состоится 9 июня, начало в 3:00 мск.