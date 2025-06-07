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Грин использовал в качестве примера Леброна, обсуждая будущее Адетокунбо в НБА

Грин использовал в качестве примера Леброна, обсуждая будущее Адетокунбо в НБА
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Игрок «Голден Стэйт Уорриорз», четырёхкратный чемпион НБА, Дрэймонд Грин согласился с мнением члена Зала славы баскетбола Шакила О’Нила, который посоветовал форварду «Милуоки» Яннису Адетокунбо остаться в стане «оленей», несмотря на то что «Бакс» — команда с маленького рынка в США. Грин поставил в пример Леброна Джеймса.

«Я скажу вам, почему я точно знаю, что это не имеет значения. Всё потому, что Леброн Джеймс стал лицом НБА в Кливленде, штат Огайо», — сказал Грин в своём подкасте.

Напомним, в Сети сейчас ходит много слухов по поводу дальнейшей карьеры Адетокунбо в НБА. При этом большинство инсайдеров лиги убеждены, что Яннис останется в «Милуоки».

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