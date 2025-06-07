«Непонятная игра в третьей четверти». Ухов — об игре ЦСКА в пятом матче с «Зенитом»
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29-летний российский профессиональный баскетболист Иван Ухов, играющий на позиции атакующего защитника за московский ЦСКА, подвёл итоги пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 с «Зенитом», которую армейцы выиграли со счётом 89:84.
Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 89
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 24, Швед - 17, Фрейзер - 16, Хантер - 10, Уайт - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 4, Пойтресс - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Земский
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 14, Аврамович - 13, Жан-Шарль - 11, Джекири - 8, Антонов - 8, Астапкович - 5, М'Бай - 4, Ухов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко
«Был тяжёлый момент в матче, когда была какая‑то непонятная игра в третьей четверти, но мы смогли собрать силы и вместе собраться всей командой. Как единое целое переломили игру, не дали сопернику собраться, а сами собрались. Это здорово, что мы смогли увезти сегодня победу», — приводит слова Ухова «Матч ТВ».
Ухов набрал три очка в пятой игре.
Ранее Владимир Гомельский прокомментировал встречу между ЦСКА и «Зенитом».
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