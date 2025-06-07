Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Непонятная игра в третьей четверти». Ухов — об игре ЦСКА в пятом матче с «Зенитом»

«Непонятная игра в третьей четверти». Ухов — об игре ЦСКА в пятом матче с «Зенитом»
Комментарии

29-летний российский профессиональный баскетболист Иван Ухов, играющий на позиции атакующего защитника за московский ЦСКА, подвёл итоги пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 с «Зенитом», которую армейцы выиграли со счётом 89:84.

Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 89
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 24, Швед - 17, Фрейзер - 16, Хантер - 10, Уайт - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 4, Пойтресс - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Земский
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 14, Аврамович - 13, Жан-Шарль - 11, Джекири - 8, Антонов - 8, Астапкович - 5, М'Бай - 4, Ухов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Был тяжёлый момент в матче, когда была какая‑то непонятная игра в третьей четверти, но мы смогли собрать силы и вместе собраться всей командой. Как единое целое переломили игру, не дали сопернику собраться, а сами собрались. Это здорово, что мы смогли увезти сегодня победу», — приводит слова Ухова «Матч ТВ».

Ухов набрал три очка в пятой игре.

Ранее Владимир Гомельский прокомментировал встречу между ЦСКА и «Зенитом».

Материалы по теме
«Такого «горшка» дал». Гомельский прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» в пятой игре
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android