«Непонятная игра в третьей четверти». Ухов — об игре ЦСКА в пятом матче с «Зенитом»

29-летний российский профессиональный баскетболист Иван Ухов, играющий на позиции атакующего защитника за московский ЦСКА, подвёл итоги пятого матча финальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 с «Зенитом», которую армейцы выиграли со счётом 89:84.

«Был тяжёлый момент в матче, когда была какая‑то непонятная игра в третьей четверти, но мы смогли собрать силы и вместе собраться всей командой. Как единое целое переломили игру, не дали сопернику собраться, а сами собрались. Это здорово, что мы смогли увезти сегодня победу», — приводит слова Ухова «Матч ТВ».

Ухов набрал три очка в пятой игре.

Ранее Владимир Гомельский прокомментировал встречу между ЦСКА и «Зенитом».