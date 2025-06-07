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Видео: Майкл Бизли обыграл Лэнса Стивенсона и забрал $ 100 тыс.

Видео: Майкл Бизли обыграл Лэнса Стивенсона и забрал $ 100 тыс.
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36-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда, Майкл Бизли сразился один на один на площадке с 34-летним соотечественником Лэнсом Стивенсоном, выступающим в роли защитника, на коммерческом турнире за $ 100 тыс.

Встреча двух бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялась на турнире TNC02, она вышла в эфир 6 июня на канале TNCLeague.com наряду с несколькими другими матчами. Бизли одержал победу со счётом 31:21.

Примечательно, что в новом сезоне лиги Big3 (баскетбол 3 на 3) Бизли и Стивенсон будут выступать в одной команде.

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