Видео: Майкл Бизли обыграл Лэнса Стивенсона и забрал $ 100 тыс.

36-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого и тяжёлого форварда, Майкл Бизли сразился один на один на площадке с 34-летним соотечественником Лэнсом Стивенсоном, выступающим в роли защитника, на коммерческом турнире за $ 100 тыс.

Встреча двух бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялась на турнире TNC02, она вышла в эфир 6 июня на канале TNCLeague.com наряду с несколькими другими матчами. Бизли одержал победу со счётом 31:21.

Примечательно, что в новом сезоне лиги Big3 (баскетбол 3 на 3) Бизли и Стивенсон будут выступать в одной команде.