Jay-Z сделал крупную ставку на финал НБА 2025 года

Известный американский рэп-исполнитель Jay-Z надеется, что «Оклахома-Сити Тандер» сможет собраться и победить «Индиану Пэйсерс» в финале НБА, поскольку, как сообщает портал TMZ Sports, он сделал крупную денежную ставку в размере $ 1 млн на победу «Оклахомы». Если его ставка сыграет, то он получит $ 2,3 млн.

Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Индиане Пэйсерс» в первом матче серии финала НБА 2025 года со счётом 110:111 и сейчас счёт в серии 1:0 в пользу «Индианы».

Вторая игра этих команд состоится в ночь с 8 на 9 июня на домашней арене «Оклахомы». Начало матча в 3:00 по московскому времени.