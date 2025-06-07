Jay-Z сделал крупную ставку на финал НБА 2025 года
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Известный американский рэп-исполнитель Jay-Z надеется, что «Оклахома-Сити Тандер» сможет собраться и победить «Индиану Пэйсерс» в финале НБА, поскольку, как сообщает портал TMZ Sports, он сделал крупную денежную ставку в размере $ 1 млн на победу «Оклахомы». Если его ставка сыграет, то он получит $ 2,3 млн.
НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Напомним, «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Индиане Пэйсерс» в первом матче серии финала НБА 2025 года со счётом 110:111 и сейчас счёт в серии 1:0 в пользу «Индианы».
Вторая игра этих команд состоится в ночь с 8 на 9 июня на домашней арене «Оклахомы». Начало матча в 3:00 по московскому времени.
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