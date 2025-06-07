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Экс-игрок НБА заявил, что Гилджес-Александер — причина поражения в 1-м матче с «Индианой»

Экс-игрок НБА заявил, что Гилджес-Александер — причина поражения в 1-м матче с «Индианой»
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Экс-игрок НБА Лу Уильямс прокомментировал игру защитника «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера в первом матче финальной серии с «Индианой Пэйсерс» (110:111).

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон

«Я должен кое-что сказать о Шее. Мне показалось, что мяч вчера вечером стал липким, будучи постоянно у него. Я думаю, он пытался справиться с нервами и избавиться от части беспокойства, которое у него было. Он хотел вытянуть на себе эту игру. Он хотел нащупать свой бросок, но, так получилось, что сам себя и вывел из игры.

Он был очень агрессивен. У него было 10 попыток в первой четверти, верно? Это не совсем нехарактерно для него, но у этой команды был успех ранее за счёт движения мяча. Мяч двигался туда-сюда, все касались его, и они превращали хорошие броски в отличные. Я думал, что прошлой ночью они играли в условиях большого давления, и это началось с Шея.

Я думал, он был чрезмерно агрессивным, и это обернулось против него. В результате я не думаю, что они сохранили ту последовательность в движении мяча, к которой они привыкли, и «Индиана» смогла в игре зацепиться. И снова, когда одна из этих команд начнёт стабильно забрасывать, вот тогда и будет поворот в игре.

Как только Оби Топпин раскроется, как только Нембард забьёт важный мяч, как только Несмит почувствует бросок, то у вас уже совсем другая серия. Эта команда использует всё, что им дают в атаке, а «Оклахома» просто замедляла темп и слишком много играла в изоляции, и мяч прилипал к рукам, что в конечном итоге обернулось против них», — сказал Уильямс в эфире Run It Back.

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