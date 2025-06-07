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Баскетболист ЦСКА Ухов заявил о желании команды сделать золотой армейский дубль

Баскетболист ЦСКА Ухов заявил о желании команды сделать золотой армейский дубль
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29-летний российский профессиональный баскетболист Иван Ухов, играющий на позиции атакующего защитника за московский ЦСКА, поздравил футболистов, завоевавших Кубок России, и заявил о желании сделать золотой армейский дубль.

«Футболистов ЦСКА поздравляем с завоеванием Кубка России. Очень хочется сделать золотой армейский дубль в этом сезоне. Мы нацелены только на победу. Будем стараться следовать их примеру и, надеюсь, заберём титул», — приводит слова Ухова издание Legalbet.

Футболисты в финале встретились с «Ростовом», где сыграли в основное время 0:0, а в серии пенальти одержали победу 4:3.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

Баскетболисты ЦСКА провели пять матчей в финальной серии с «Зенитом» и ведут 3-2.

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