Баскетболист ЦСКА Ухов заявил о желании команды сделать золотой армейский дубль

29-летний российский профессиональный баскетболист Иван Ухов, играющий на позиции атакующего защитника за московский ЦСКА, поздравил футболистов, завоевавших Кубок России, и заявил о желании сделать золотой армейский дубль.

«Футболистов ЦСКА поздравляем с завоеванием Кубка России. Очень хочется сделать золотой армейский дубль в этом сезоне. Мы нацелены только на победу. Будем стараться следовать их примеру и, надеюсь, заберём титул», — приводит слова Ухова издание Legalbet.

Футболисты в финале встретились с «Ростовом», где сыграли в основное время 0:0, а в серии пенальти одержали победу 4:3.

Баскетболисты ЦСКА провели пять матчей в финальной серии с «Зенитом» и ведут 3-2.