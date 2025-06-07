Бэрон Дэвис оценил перспективы «Голден Стэйт» с Джимми Батлером в составе

Экс-разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Бэрон Дэвис высказался о перспективах «Голден Стэйт Уорриорз».

«Сейчас «Уорриорз» по праву считаются одними из главных претендентов на чемпионство. Травма Стефа в серии против «Миннесоты» выбила команду из колеи и стала одной из причин раннего вылета из плей-офф. Однако с приходом Джимми Батлера, который теперь выступает в роли второго лидера рядом со Стефом, у команды появляются новые возможности. Соперники по-прежнему фокусируют защиту на Карри, но теперь у «Уорриорз» есть Джимми — игрок, способный стабильно набирать очки и зарабатывать штрафные, что добавляет вариативности в атаке.

Перспективы команды во многом зависят от того, насколько им удастся усилить состав в межсезонье, прежде всего — добавить атлетизма на позиции «больших». На мой взгляд, именно этого качества им не хватало во фронткорте, чтобы конкурировать на Западе с такими игроками, как Йокич или Наз Рид.

Команда явно испытывала дефицит подборов, что признал и Стив Керр. Дрэймонд Грин, который большую часть сезона отыграл на позиции центрового, попросту устал к концу сезона — и я это тоже заметил. Если им удастся найти усиление на эту позицию, это может существенно изменить баланс сил.

Сейчас «Уорриорз» однозначно остаются претендентами. Без травмы Карри они вполне могли бы дойти до финала Западной конференции. Но стоит помнить, что и другие команды будут усиливаться. Посмотрите хотя бы на «Оклахому» и «Индиану» — одна из этих команд способна выиграть чемпионат, и всем остальным придётся подстраивать свою игру под новых лидеров.

Когда наблюдаешь за «Оклахомой» и «Индианой», поражаешься тому, насколько сбалансирован у них состав: молодость, атлетизм, умение набирать очки. Всем конкурентам придется задуматься о перестройке — одна из этих команд обязательно добьётся успеха, и, чтобы оставаться в числе фаворитов лиги, придётся адаптироваться к новым реалиям», — приводит слова Дэвиса Basketball Insiders.