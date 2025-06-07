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С 1997 года лишь 3 клуба выиграли в плей-офф, ведя меньше 15 секунд. «Индиана» — среди них

С 1997 года лишь 3 клуба выиграли в плей-офф, ведя меньше 15 секунд. «Индиана» — среди них
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс» в первом матче финальной серии с «Оклахома-Сити Тандер» (111:110) повторила уникальное достижение.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон

Игроки «Пэйсерс» впервые вышли вперёд лишь за 0,3 секунды до конца четвёртой четверти — это всего 0,01% от общего времени игры. С 1971 года ни одной команде не удавалось впервые захватить лидерство в матче финала столь поздно.

С 1997 года лишь три команды выигрывали матч в плей-офф, ведя в счёте не более 15 секунд:

2025: «Индиана Пэйсерс» — 0,3 секунды (первый матч финала НБА);
1999: «Сан-Антонио Спёрс» — 10 секунд (второй матч финала конференции);
2002: «Лос-Анджелес Лейкерс» — 13 секунд (четвёртый матч финала конференции).

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