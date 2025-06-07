С 1997 года лишь 3 клуба выиграли в плей-офф, ведя меньше 15 секунд. «Индиана» — среди них

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс» в первом матче финальной серии с «Оклахома-Сити Тандер» (111:110) повторила уникальное достижение.

Игроки «Пэйсерс» впервые вышли вперёд лишь за 0,3 секунды до конца четвёртой четверти — это всего 0,01% от общего времени игры. С 1971 года ни одной команде не удавалось впервые захватить лидерство в матче финала столь поздно.

С 1997 года лишь три команды выигрывали матч в плей-офф, ведя в счёте не более 15 секунд:

2025: «Индиана Пэйсерс» — 0,3 секунды (первый матч финала НБА);

1999: «Сан-Антонио Спёрс» — 10 секунд (второй матч финала конференции);

2002: «Лос-Анджелес Лейкерс» — 13 секунд (четвёртый матч финала конференции).