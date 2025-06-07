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«Очень плохо». Аврамович раскритиковал себя за игру в матче финала Единой лиги с «Зенитом»

«Очень плохо». Аврамович раскритиковал себя за игру в матче финала Единой лиги с «Зенитом»
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Защитник московского ЦСКА Алекса Аврамович дал комментарий после победы своей команды над санкт-петербургским «Зенитом» в пятом матче серии финала Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025.

Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 89
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 24, Швед - 17, Фрейзер - 16, Хантер - 10, Уайт - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 4, Пойтресс - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Земский
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 14, Аврамович - 13, Жан-Шарль - 11, Джекири - 8, Антонов - 8, Астапкович - 5, М'Бай - 4, Ухов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Смотрите. У меня в самом конце сезона был не очень хороший индивидуальный перфоманс, я бы даже сказал, что очень плохой. Я критический человек, поэтому я верю, что эта команда мне доверяет, и мне надо было демонстрировать эту веру сегодня. В конце матча я сделал несколько хороших вещей, но этот матч выиграла команда. Спасибо болельщикам, которые приехали на эту игру. Я подошёл к ним после матча и попросил, чтобы они заполнили полный зал в «Мегаспорте» в понедельник, где мы имеем шанс стать чемпионами», — сказал Аврамович пресс-службе Единой лиги.

Напомним, ЦСКА победил «Зенит» со счётом 89:84 и довёл счёт в серии до 3:2 в свою пользу. Шестая встреча команд запланирована на 9 июня, начало в 19:30 мск.

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