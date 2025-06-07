«Очень плохо». Аврамович раскритиковал себя за игру в матче финала Единой лиги с «Зенитом»

Защитник московского ЦСКА Алекса Аврамович дал комментарий после победы своей команды над санкт-петербургским «Зенитом» в пятом матче серии финала Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025.

«Смотрите. У меня в самом конце сезона был не очень хороший индивидуальный перфоманс, я бы даже сказал, что очень плохой. Я критический человек, поэтому я верю, что эта команда мне доверяет, и мне надо было демонстрировать эту веру сегодня. В конце матча я сделал несколько хороших вещей, но этот матч выиграла команда. Спасибо болельщикам, которые приехали на эту игру. Я подошёл к ним после матча и попросил, чтобы они заполнили полный зал в «Мегаспорте» в понедельник, где мы имеем шанс стать чемпионами», — сказал Аврамович пресс-службе Единой лиги.

Напомним, ЦСКА победил «Зенит» со счётом 89:84 и довёл счёт в серии до 3:2 в свою пользу. Шестая встреча команд запланирована на 9 июня, начало в 19:30 мск.