«Впечатлил несколько команд НБА». Swish Cultures — о Егоре Дёмине

Новостной портал Swish Cultures поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который продолжает тренироваться в преддверии драфта НБА 2025 года.

«19-летний разыгрывающий Егор Дёмин впечатлил несколько команд НБА на тренировках перед драфтом. Команды высоко оценили его пасы и то, как он бросает мяч во время практики», — говорится в сообщении Swish Cultures.

Егор Дёмин выступал за университет Бригама Янга в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в сезоне-2024/2025. Это был его дебютный сезон в NCAA. После окончания сезона россиянин принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА.