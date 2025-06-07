Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Впечатлил несколько команд НБА». Swish Cultures — о Егоре Дёмине

«Впечатлил несколько команд НБА». Swish Cultures — о Егоре Дёмине
Комментарии

Новостной портал Swish Cultures поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который продолжает тренироваться в преддверии драфта НБА 2025 года.

«19-летний разыгрывающий Егор Дёмин впечатлил несколько команд НБА на тренировках перед драфтом. Команды высоко оценили его пасы и то, как он бросает мяч во время практики», — говорится в сообщении Swish Cultures.

Егор Дёмин выступал за университет Бригама Янга в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в сезоне-2024/2025. Это был его дебютный сезон в NCAA. После окончания сезона россиянин принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

Сейчас читают:
NCAA уничтожит баскетбол в Европе? Оклад Дёмина-студента — для Евролиги почти приговор
NCAA уничтожит баскетбол в Европе? Оклад Дёмина-студента — для Евролиги почти приговор
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android