Видео: тренировка Егора Дёмина перед драфтом НБА

Российский баскетболист Егор Дёмин продолжает тренироваться перед стартом драфта НБА 2025 года.

Тренировка Егора Дёмина перед драфтом НБА:

19-летний Дёмин выступал за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в сезоне-2024/2025. Это был его дебютный сезон в NCAA. После окончания сезона россиянин принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

Отметим, что драфт НБА в этом году пройдёт в ночь с 25 на 26 июня. В сезоне-2024/2025 Дёмин в среднем набирал 10,6 очка, делал 3,9 подбора, 5,5 передачи и 1,2 перехвата. «Пумы» с россиянином в составе впервые за долгое время пробились в стадию Sweet 16 в плей-офф NCAA.