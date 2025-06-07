Видео: реакция семьи Реджи Миллера на победный бросок Халибёртона в 1-й игре с «Оклахомой»

59-летний легендарный американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Реджи Миллер выложил в социальные сети видеозапись с камеры наблюдения в своём доме, на котором запечатлена реакция его и его семьи на победный бросок 25-летнего звёздного защитника «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона в первом матче финальной серии сезона-2024/2025 с «Оклахома-Сити Тандер» (111:110).

Миллер — член Зала славы баскетбола с 2012 года. Прославился благодаря своим броскам с трёхочковой дистанции. Пять раз становился участником Матча звёзд (1990, 1995, 1996, 1998, 2000-й).

Второй матч финальной серии пройдёт в ночь на 9 июня.