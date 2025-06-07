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Видео: реакция семьи Реджи Миллера на победный бросок Халибёртона в 1-й игре с «Оклахомой»

Видео: реакция семьи Реджи Миллера на победный бросок Халибёртона в 1-й игре с «Оклахомой»
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59-летний легендарный американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Реджи Миллер выложил в социальные сети видеозапись с камеры наблюдения в своём доме, на котором запечатлена реакция его и его семьи на победный бросок 25-летнего звёздного защитника «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона в первом матче финальной серии сезона-2024/2025 с «Оклахома-Сити Тандер» (111:110).

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон

Миллер — член Зала славы баскетбола с 2012 года. Прославился благодаря своим броскам с трёхочковой дистанции. Пять раз становился участником Матча звёзд (1990, 1995, 1996, 1998, 2000-й).

Второй матч финальной серии пройдёт в ночь на 9 июня.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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