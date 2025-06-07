Сын Майкла Джордана поблагодарил Луку Дончича за поддержку его бренда

Маркус Джордан, сын легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, опубликовал новый пост в социальных сетях, поблагодарив 26-летнего словенского защитника Луку Дончича, выступающего за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», за поддержку его бренда.
Маркус опубликовал в социальных сетях фотографию Дончича в магазине Trophy Room.
«Лука выглядит готовым к игре в Trophy Room», — подписал публикацию Джордан.
Фото: Соцсети Маркуса Джордана
Напомним, Маркус был арестован в феврале этого года. Полиция обнаружила его сидящим в своём автомобиле, припаркованном на железнодорожных путях во Флориде.
Впоследствии сыну Джордана предъявили обвинение в преступлении, связанном с хранением запрещённого вещества, в причинении материального ущерба и в сопротивлении офицеру полиции.
Сообщалось, что он добивается включения в программу по лечению от зависимости, чтобы «обезопасить себя и общество».