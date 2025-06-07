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Сын Майкла Джордана поблагодарил Луку Дончича за поддержку его бренда

Сын Майкла Джордана поблагодарил Луку Дончича за поддержку его бренда
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Маркус Джордан, сын легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана, опубликовал новый пост в социальных сетях, поблагодарив 26-летнего словенского защитника Луку Дончича, выступающего за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», за поддержку его бренда.

Маркус опубликовал в социальных сетях фотографию Дончича в магазине Trophy Room.

«Лука выглядит готовым к игре в Trophy Room», — подписал публикацию Джордан.

Фото: Соцсети Маркуса Джордана

Напомним, Маркус был арестован в феврале этого года. Полиция обнаружила его сидящим в своём автомобиле, припаркованном на железнодорожных путях во Флориде.

Впоследствии сыну Джордана предъявили обвинение в преступлении, связанном с хранением запрещённого вещества, в причинении материального ущерба и в сопротивлении офицеру полиции.

Сообщалось, что он добивается включения в программу по лечению от зависимости, чтобы «обезопасить себя и общество».

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