Джон Дженкинс покинул «Локомотив-Кубань»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» в социальных сетях объявил об уходе защитника Джона Дженкинса. У американца завершился срок действия контракта, продлевать его клуб не стал.

Дженкинс присоединился к красно-зелёным по ходу второго круга регулярного чемпионата и провёл за краснодарскую команду 19 матчей. В среднем Дженкинс набирал 4,1 очка, совершал 1,1 подбора и отдавал 0,5 результативной передачи за 12:25 минут игрового времени.

Дженкинс является 23-м номером драфта НБА 2012 года, он был выбран «Атлантой Хоукс».

По итогам сезона «Локомотив-Кубань» занял четвёртое место. В серии за третье место краснодарский клуб уступил казанскому УНИКСу со счётом 1-3.