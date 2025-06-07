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Воронцевич — о серии «Зенита» с ЦСКА: расслабляться не стоит ни на долю секунды

Воронцевич — о серии «Зенита» с ЦСКА: расслабляться не стоит ни на долю секунды
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Воронцевич высказался об итогах пятого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 89:84.

Единая лига ВТБ . Финал
06 июня 2025, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 89
ЦСКА
Москва
Зенит: Бэйкон - 24, Швед - 17, Фрейзер - 16, Хантер - 10, Уайт - 5, Воронцевич - 5, Жбанов - 4, Пойтресс - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов, Земский
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 14, Аврамович - 13, Жан-Шарль - 11, Джекири - 8, Антонов - 8, Астапкович - 5, М'Бай - 4, Ухов - 3, Михайловский, Ганькевич, Карпенко

«Все, наверное, думали, что мы уже имеем эту победу у себя в кармане. Тем не менее нужно делать выводы и понимать, что расслабляться вообще не стоит ни на долю секунды. Один подбор или бросок может решить всё», — приводит слова Воронцевича пресс-служба Единой лиги.

ЦСКА ведёт в серии со счётом 3-2 и находится в одном выигранном матче от очередного чемпионского титула. Шестой матч серии состоится в понедельник, 9 июня.

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