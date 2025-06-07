Воронцевич — о серии «Зенита» с ЦСКА: расслабляться не стоит ни на долю секунды

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Воронцевич высказался об итогах пятого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 89:84.

«Все, наверное, думали, что мы уже имеем эту победу у себя в кармане. Тем не менее нужно делать выводы и понимать, что расслабляться вообще не стоит ни на долю секунды. Один подбор или бросок может решить всё», — приводит слова Воронцевича пресс-служба Единой лиги.

ЦСКА ведёт в серии со счётом 3-2 и находится в одном выигранном матче от очередного чемпионского титула. Шестой матч серии состоится в понедельник, 9 июня.