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Шей Гилджес-Александер: Коби Брайант, наверное, мой любимый игрок в истории

Шей Гилджес-Александер: Коби Брайант, наверное, мой любимый игрок в истории
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26-летний канадский игрок Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), высказался о легендарном баскетболисте Коби Брайанте.

«Коби Брайант, наверное, мой любимый игрок в истории. Жаль, что мне не удалось с ним встретиться лично. Но он оказал невероятное влияние не только на меня, но и на детей по всему миру тем, каким он был бойцом и баскетболистом. Надеюсь, я однажды смогу приблизиться к нему как игрок. Но он был особенным талантом, особенным человеком», — приводит слова Гилджес-Александера Clutch Points.

Напомним, «Оклахома» проиграла в первом матче финала «Индиане Пэйсерс» со счётом 110:111. Гилджес-Александер набрал 38 очков, сделал пять подборов и три передачи.

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