Jay-Z поставил $ 1 млн на победу «Оклахомы» в финале НБА со счётом 4-1

Американский рэп-исполнитель Шон Кори Картер, более известный под сценическим псевдонимом Jay-Z, поставил на победу «Оклахома-Сити Тандер» в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации со счётом 4-1.

Сумма ставки, как сообщает издание TMZ, составляет $ 1 млн. В случае, если ставка сыграет, рэпер получит $ 3,3 млн.

Напомним, «Оклахома» лидировала на протяжении большей части первого матча. Лишь за 0,3 секунды до финальной сирены «Индиана» впервые в игре вышла вперёд в счёте. В итоге «Тандер» уступили «Пэйсерс» с результатом 110:111.

Второй матч финальной серии пройдёт в ночь на 9 июня.