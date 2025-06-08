Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В НБА отреагировали на критику низких рейтингов лиги

В НБА отреагировали на критику низких рейтингов лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер отреагировал на разговоры по поводу низких рейтингов североамериканской лиги.

«С одной стороны, мне нравится, что о нас говорят — считаю, это не обязательно что-то плохое. Но меня удивляет, насколько много в нашей лиге обсуждений, связанных с рейтингами. Я слежу за разными видами спорта и читаю много спортивных СМИ, и, по моим наблюдениям, такого количества разговоров, как об НБА, нет нигде. Джо Дюмарс однажды отметил, что это особенность именно НБА, часть её культуры.

Мы склонны к самокритике, нам свойственно акцентировать внимание на недостатках, а не на достоинствах — и, честно говоря, эта тенденция, на мой взгляд, отражается и в том, как о лиге пишут и говорят», — цитирует Сильвера североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Томер Азарли на своей странице в социальной сети X.

Сейчас читают:
Рейтинги финалов НБА — полный провал. Лиге волноваться или риска нет?
Рейтинги финалов НБА — полный провал. Лиге волноваться или риска нет?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android