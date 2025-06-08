Центровой «Мемфиса» Зак Иди рискует пропустить старт сезона-2025/2026 НБА

Центровой «Мемфис Гриззлиз» Зак Иди, скорее всего, не сможет принять участия в старте сезона-2025/2026 из-за операции на лодыжке. Повторное растяжение связок левого голеностопного сустава, полученное им на тренировке на этой неделе, вынуждает его прибегнуть к хирургическому вмешательству. Об этом сообщил агент баскетболиста Марк Бартелстейн.

«После обсуждений с «Гриззлиз» и консультаций с рядом специалистов мы пришли к выводу, что это оптимальное решение для Зака в долгосрочной перспективе. Такой подход позволит ему полностью восстановиться и вернуться к своей прежней форме без каких-либо ограничений. Уверен, он восстановится на все сто процентов и вернётся ещё сильнее», — цитирует агента Иди ESPN US.