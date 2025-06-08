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Тайриз Халибёртон объяснил особенности своей бросковой техники

Тайриз Халибёртон объяснил особенности своей бросковой техники
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон прокомментировал критику, связанную с его нетрадиционной техникой броска в играх Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Думаю, слово «нестандартный» вполне подходит для описания моего броска в прыжке и того, как он выглядит со стороны. Его часто критиковали с самого моего прихода в НБА, и, как мне кажется, это одна из главных причин. Кроме того, моё влияние на игру не всегда отражается в сухих цифрах статистики.

Многие болельщики оценивают игру исключительно по статистическим показателям, а мои цифры порой выглядят не так впечатляюще, как хотелось бы. Это тоже играет свою роль», — цитирует Халибёртона североамериканский журналист и инсайдер ClutchPoints Бретт Сигель на свой страничке в социальной сети X.

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