Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер раскрыл, кто настоял на отставке Тома Тибодо в «Нью-Йорке»

Инсайдер раскрыл, кто настоял на отставке Тома Тибодо в «Нью-Йорке»
Комментарии

Североамериканский журналист и инсайдер Yahoo Sports Винсент Гудвилл высказался по поводу увольнения Тома Тибодо с поста главного тренера «Нью-Йорк Никс».

«Увольнение Тибодо стало результатом действий владельца «Нью-Йорк Никс» Джеймса Долана. Вместе с президентом клуба Леоном Роузом он провёл итоговые встречи с ключевыми игроками команды, на которых были высказаны основные претензии.

По словам источников, Долан никогда не был большим сторонником Тибодо, и на этих встречах именно он задавал вопросы игрокам, в то время как Роуз играл второстепенную роль», — цитирует Гудвилла Yahoo Sports.

Сейчас читают:
Уволить Тома Тибодо — самоубийство? Почему «Нью-Йорк» рискует залипнуть в прошлых ошибках
Уволить Тома Тибодо — самоубийство? Почему «Нью-Йорк» рискует залипнуть в прошлых ошибках

Фанатов «Нью-Йорк Никс» атаковали в Бостоне:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android