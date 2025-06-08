Инсайдер раскрыл, кто настоял на отставке Тома Тибодо в «Нью-Йорке»

Североамериканский журналист и инсайдер Yahoo Sports Винсент Гудвилл высказался по поводу увольнения Тома Тибодо с поста главного тренера «Нью-Йорк Никс».
«Увольнение Тибодо стало результатом действий владельца «Нью-Йорк Никс» Джеймса Долана. Вместе с президентом клуба Леоном Роузом он провёл итоговые встречи с ключевыми игроками команды, на которых были высказаны основные претензии.
По словам источников, Долан никогда не был большим сторонником Тибодо, и на этих встречах именно он задавал вопросы игрокам, в то время как Роуз играл второстепенную роль», — цитирует Гудвилла Yahoo Sports.
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