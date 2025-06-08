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Игрок «Нью-Йорка» назвал причину, по которой не хотел видеть Тибодо в роли тренера

Игрок «Нью-Йорка» назвал причину, по которой не хотел видеть Тибодо в роли тренера
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Североамериканский журналист и инсайдер Yahoo Sports Винсент Гудвилл рассказал, что один из игроков «Нью-Йорк Никс» анонимно признался, что не сможет играть под руководством Тома Тибодо, если тот останется на посту главного тренера в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Несколько баскетболистов были недовольны тем, что Тибодо слишком много задействовал основных игроков и не умел гибко реагировать на ситуацию. Один из игроков отметил, что в случае возвращения Тибодо на пост тренера не видит для себя возможности продолжать выступать за команду», — приводит слова Гудвилла Yahoo Sports.

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