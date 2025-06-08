«Индиана» может совершить невероятное достижение в истории НБА, если станет чемпионом

Североамериканский журналист и эксперт Sportradar Тодд Уайтхэд поделился любопытной информацией по поводу возможного исторического достижения «Индианы Пэйсерс» в случае победы клуба в сезоне-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Он составил список чемпионских команд, которым пришлось пройти через самых сильных соперников в плей-офф. Основой для этого рейтинга послужил уровень сложности соперников, измеряемый их средним Net Rating .

Фото: Sportradar

Если «Индиана» одолеет «Оклахома-Сити Тандер» в нынешней финальной серии (счёт 1-0 в их пользу), она возглавит этот список: средний Net Rating соперников по ходу плей-офф у «Пэйсерс» составляет 7,3 — это самый высокий показатель в истории.